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Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları başladı

Sadece Türkiye'den değil, tüm dünyadan 45 yaş altı genç bilim insanlarına açık olan yarışmanın başvuruları, 31 Mart 2019'a kadar devam edecek

21 Ocak 2019 Pazartesi 11:18
Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları başladı

Sabri Ülker Vakfı’nın genç bilim insanlarını teşvik etme ve araştırmaların toplum faydasına sunulmasına destek olma misyonu çerçevesinde gerçekleştirdiği "Sabri Ülker Bilim Ödülü 2019" yarışmasına başvurular başladı.

Sabri Ülker Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplum sağlığının geleceğine katkı sağlama, toplumun her kesimine beslenme, gıda, sağlıklı yaşam konularında güvenilir kaynaklardan elde edilmiş doğru ve güncel bilgiyi ulaştırmak hedefiyle sürdürülebilir birçok önemli projeyi hayata geçiren Vakıf, genç bilim insanlarına verdiği desteği de aralıksız sürdürüyor.

Vakıf, 2014’ten bu yana akademi, endüstri ve araştırma enstitülerindeki genç bilim insanlarını teşvik etmek ve araştırmaların toplum faydasına sunulmasına destek olmak hedefiyle "Sabri Ülker Bilim Ödülü" yarışmasını gerçekleştiriyor.

 

- Kazanan bilimsel projeye 100 bin TL verilecek

 

Teması "Beslenme, Metabolizma ve Toplum Sağlığı" olarak belirlenen "Sabri Ülker Bilim Ödülü" yarışması için başvurular kabul edilmeye başlandı. Uluslararası başvuruya açık olan ve katılım üst yaş sınırının 45 olarak belirlendiği "Sabri Ülker Bilim Ödülü" yarışmasına, tamamlanmış orijinal projelerle sadece İngilizce başvuru yapılabiliyor.

Kazanan bilimsel projenin 100 bin TL ile ödüllendirileceği yarışmanın jürisinde bu yıl, uluslararası bilim insanlarının yanı sıra geçen yıllarda bilim ödülü kazanan isimler de yer alıyor. 31 Mart 2019'a kadar başvuruların kabul edileceği Sabri Ülker Bilim Ödülü’nün kazananı 2 Mayıs'ta açıklanacak.

Sabri Ülker Bilim Ödülü, geçen yıllarda "Bağırsak Kök Hücrelerinin Metabolizma ve Beslenmeyle İlişkisi" başlıklı araştırmasıyla Massachusetts Institute of Technology (MIT) Kanser Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Ömer Yılmaz’a, "Sağlık İçin Bioaktif Lipitler" adlı projesiyle Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Ebru Erbay’a ve "DNA-Barkodlama Teknolojisi" yöntemiyle kanserle savaşta yeni, sürdürülebilir ve ekonomik tedavi yöntemlerinin keşfine ışık tutan projesiyle Rockefellar Üniversitesi’nden Kıvanç Birsoy’a verilmişti.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 11:18
  1. Sabri Ülker Bilim Ödülü 2019

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