Sabri Tekli, OSBÜK Yönetim Kurulu’na bir kez daha seçildi

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 17. Olağan Genel Kurulu’nda bir kez daha yönetime seçildi.

OSBÜK 17. Olağan Genel Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, MTOSB Başkanı Sabri Tekli ve çok sayıda OSB başkanının katılımı ile Ankara’da gerçekleştirildi. 565 OSBÜK delegesinin oy kullandığı genel kurulda, Memiş Kütükcü 369 oy aldı. Organize Sanayi Bölgeleri Derneği’nin (OSBDER) başkanlık görevini yürütmüş olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Başkanı Vahit Yıldırım ise 169 oy aldı. Olağan Genel Kurulda geçersiz sayılan oy sayısının ise 2 olduğu belirtildi.

Memiş Kütükçü’nün listesine bir kez daha giren MTOSB Başkanı Sabri Tekli, genel kurul sonrasında yaptığı konuşmada, “Organize sanayi bölgelerinin cazibe merkezi olması için yaptığımız çalışmalara devam edeceğiz. Memiş Kütükcü başkanımızın önderliğinde arkadaşlarımız ile geçmiş dönemlerde olduğu gibi el ele vererek OSB’ler için projeler geliştirmenin gayretinde olacağız. OSBÜK olarak sanayicilerimizin üretimden vazgeçmemesi adına çalışmalarımız devam edecek” dedi.