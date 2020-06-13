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Ekonomi

Sabri Hocayı Hakk’a uğurladık

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi eski Üyesi Prof. Dr. Sabri Orman, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 10:35:00 -
Sabri Hocayı Hakk’a uğurladık

Orman’ın cenazesi, dün Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Akademik olarak İstanbul Ticaret Üniversitesinde rektör yardımcılığı ve rektörlük görevlerinde de bulunan Orman’ın, dördü telif, altısı edisyon ve ikisi tercüme olmak üzere 12 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunuyor. Sabri Orman, 3 Kasım 2011’den itibaren iki dönem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi olarak görev yaptı.

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