Sabri Hocayı Hakk’a uğurladık

Orman’ın cenazesi, dün Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Akademik olarak İstanbul Ticaret Üniversitesinde rektör yardımcılığı ve rektörlük görevlerinde de bulunan Orman’ın, dördü telif, altısı edisyon ve ikisi tercüme olmak üzere 12 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunuyor. Sabri Orman, 3 Kasım 2011’den itibaren iki dönem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi olarak görev yaptı.