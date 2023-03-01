Sabri Balaman'dan Diyanet'e çağrı! 'Bunların cenazesini camiden kaldırmayın'
Akit TV programcısı Sabri Balaban, ömrü İslam'a düşmanlıkla geçenlerin cenazelerinin camilerden kaldırılmasına isyan etti.
Yeniakit.com.tr
28 Şubat darbesinin Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, darbenin yıldönümünde öldü.
İbretlik bir tarihte ölen Kanadoğlu, camiden uğurlandı.
Sabih Kanadoğlu için bir imam tarafından cenaze namazı da kıldırıldı.
Akit TV programcısı Sabri Balaman, Kanadoğlu'nun cenazesinden sonra Diyanet'e seslendi.
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Balaman, "Ne olursunuz, bunların cenaze namazını Diyanet'in sorumluluğundan çıkartın" dedi.