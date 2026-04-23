  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Çiftçi, talimat verdi: Güvenlikte yeni adım! Okullara 7 aşamalı sistem geliyor 505 kişi yorgunluktan öldü! İGDAŞ'ta vurgun kursaklarında kaldı İsrail ile işbirliği ve örgüt üyeliği suçu ile yargılandı İran'da bir idam daha Ortaokulda panik! 'Dedemin silahı' dedi, günlerce okula getirdi! Numan Kurtulmuş: Yarınlara bırakılacak en büyük miras budur Skandal! Devlet kontrolünde uyuşturucu üretimi: Devlet uyuşturucu üretir mi? Türk gençleri böyle zehirledi Maraş ve Urfa'daki okul dehşeti milat oldu! Ailelere 'ağır hapis', çocuklara 'müebbet' yolu açılıyor Yurdun değişik bölgelerinden gelen haberler korkutuyor Yine çocuk yine silah ABD, Suudi Arabistan'da Ukrayna'nın sistemini kullanmaya başladı
Sabotaja gidiyorlardı: Trafikte durdurulan iki yabancı casus çıktı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Almanya'nın Bavyera eyaletinde Letonya plakalı bir araçla seyahat eden Ukrayna ve Letonya vatandaşı iki şüpheli, polislerin yaptığı trafik kontrolü sırasında çok sayıda istihbarat cihazı ve sahte belgeyle yakalandıktan sonra casusluk suçlamasıyla tutuklandı.

Almanya'da güvenlik güçlerinin yürüttüğü kontroller kapsamında yeni bir casusluk şüphesi gündeme geldi. Bavyera Eyalet Kriminal Dairesi ve Münih Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Bavyera eyaleti sınırları içindeki Feucht ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı trafik polislerinin 12 Nisan yerel saatle 21.30'da A6 otoyolu üzerinde Letonya plakalı bir aracı şüphe üzerine durdurdukları belirtildi. Açıklamada, polis ekiplerinin, 43 yaşında Ukraynalı ile 45 yaşındaki Letonyalı iki kişinin birlikte seyahat etmesini şüpheli bularak otomobilde yaptıkları detaylı aramada sahte kimlik belgeleri, kameralar, bir adet dron, GPS takip cihazları, telsizler, cep telefonların ve bunlara ait SIM kartları dahil olmak üzere çok sayıda istihbarat cihazı ve eşya buldukları kaydedildi.

SABOTAJ SEYAHATİ

Ukrayna ve Letonya kökenli şüphelilerin, sabotaj amaçlı casusluk faaliyetlerinde bulundukları iddiasıyla suçlandığı, Alman Ceza Kanunu'nun 87 ve 276'ncı maddeleri kapsamında sabotaj amaçlı casusluk ve sahte resmi belge temin etme suçlarından yargılanacakları kaydedildi. Almanya dışındaki adı açıklanmayan bir örgüt veya kurum adına sabotaj amacıyla hareket ettiklerinden şüphelenilen iki kişinin, Almanya'da sabit ikamet adresleri bulunmadığı kaydedildi.
Tutuklanarak cezaevine gönderilen iki şüpheli ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Gündem

Dünya

Dünya

Gündem

Dünya

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mesut Sarp

Onlar normal trafik kontrolünde yakalanmamıştır. Daha önceden tespit edilip takip sonucu bu şekilde planlanmıştır. Alman gizli istihbaratını (BND) küçümsememek gerekir.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23