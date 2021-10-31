Sabit sermaye yatırımları 2.3 trilyona varacak

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’na göre sabit sermaye yatırımları cari fiyatlarla 2021’de 1 trilyon 960 milyar lira olacak. Bu tutar 2022’de 2 trilyon 330 milyar 247 milyon lirayı bulacak.

Özel sektör atılımn yapacak

Gelecek yıl 2.3 trilyon liralık sermaye yatırımlarının 268 milyar lirası kamu kesimi, yaklaşık 2 trilyon 62 milyar 222 milyon lirası da özel kesim tarafından yapılacak. 2022 yılında cari fiyatlarla kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının yüzde 46.1’inin merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler, yüzde 28.1’inin yerel yönetimler, yüzde 24.1’inin işletmeci KİT’ler, yüzde 1.6’sının döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarınca gerçekleştirileceği öngörülüyor.

Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının tarım, madencilik, enerji, ulaştırma, eğitim ve diğer hizmetler alt sektörlerinde yoğunlaşacağı düşünülüyor. Bu kapsamda kamu yatırımlarının 87 milyar lirasının ulaştırma, 28.5 milyar lirasının eğitim, 24.4 milyar lirasının enerji, 23.3 milyar lirasının madencilik, 21.5 milyar lirasının tarım, 18.8 milyar lirasının da sağlık sektörlerine harcanacağı tahmin ediliyor. Ayrıca kamu tarafından konut sektörüne 3.78 milyar lira, imalat sektörüne 2.8 milyar lira, turizme 489 milyon lira, diğer sektörlere de 57 milyar 431 milyon lira sabit sermaye yatırımı yapılması bekleniyor.

Paralar imalata akacak

Gelecek yıl özel kesim sabit sermaye yatırımlarının imalat sanayii, ulaştırma ve konut alt sektörlerinde yoğunlaşacak. 2.1 trilyon liralık yatırımın yaklaşık 630 milyar lirasının ulaştırma, 600 milyar lirasının konut, 547 milyar lirasının imalat, 72 milyar lirasının sağlık sektörlerine ayrılması hedefleniyor.



Ayrıca özel kesimin sabit sermaye yatırımlarının 45 milyar lirası eğitime, 36 milyar lirası madenciliğe, 32 milyar lirası enerjiye, 22 milyar lirası tarıma ayrılması planlanıyor.