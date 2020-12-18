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Dünya Sabır Meşhur, 'Erdoğan, Rusya'yı aşağıladı' dedi ve uyardı: Bir tehlike daha var
Dünya

Sabır Meşhur, 'Erdoğan, Rusya'yı aşağıladı' dedi ve uyardı: Bir tehlike daha var

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Türk SİHA ve İHA'ları karşısında şok olan Rus hava savunma sistemi Panstsir'i gündemine taşıdı. Meşhur ayrıca, drone ve İHA tehdidine karşı üretilen "KALKA" için kritik bir uyarı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:03:00 -

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, 'Erdoğan Rusya'yı Aşağıladı: Pantsir Üretimini Tamamen Durduruldu' başlıklı videosunda çarpıcı ifadeler kullandı.

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Rusya'ya ait Pantsir hava savunma sistemlerinin Suriye, Libya ve Azerbaycan'da aciz duruma düştüğünü söyledi.

Sabır Meşhur, "Ruslar, Pantsir üretimini kaldırma kararı aldı. Bu haberi ilk okuyunca inanamadım. Ama Rusya’da devlete yakın bir kanaldan aktarılınca inandım. Bu Rusya’nın itirafıdır. Yabancı devletler de bu cihazı ve silahları satın aldı. Bu şunu açıkça gösteiyor, Rusya kırılgan bir devlettir. Daha önce çok kez söyledim. Suriye’de görüyoruz. Rusya, Suriye halkını yenemedi. Ben bu habere sevindim. Bir haber daha var. Ama buna tam olarak sevindiğimi söyleyemem. Rusya, Türkiye’den İHA tehditlerine karşı erken uyarı sistemi alacak. Türkiye büyük emek ile bu silahları üretiyor. Bazı devletler kullanmak, bazı devletler ise üzerinde araştırma yapmak için bunu talep ediyor. Rusya bunun üzerine araştırma yapacaktır. Yani Türkiye'den bu KALKA'yı satın alıp üzerine çalışacaklar. Bazı savaşların kazananı sahada belli oluyor. Örneğin, Libya, Suriye ve Azerbaycan’daki tabloda Rus silahlarının aciziyetini gördük. Yani çatışma anında güç noktasında karar verebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda payı nettir. Onun sayesinde olmuştur. Türkiye, Selçuk Bayraktar’ın annesine teşekkür etmelidir. Birçok şeyin öncüsü odur. Çünkü, Bayraktar’ı yurt dışında değil de Türkiye’de çalışmalarını sürdürmesini sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

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