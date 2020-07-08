Sabır aşaması geçildi! 'Türkiye BAE'yi nerede vuracak?'

Küresel güç mücadelesinin son sahnesi Libya'da geçtiğimiz ay çok sıcak gelişmeler yaşandı. Türk askerlerinin bulunduğu, Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kontrolündeki Vatiyye Üssü’ne hava saldırısı düzenlendi. Henüz resmi olarak hiçbir ülke ya da silahlı güç tarafından üstlenilmeyen saldırıda Türkiye’nin gönderdiği bazı askeri sistemlerin hasar gördü.

Libya saldırısında BAE izi

Gazeteci Mehmet Acet ise bugün köşesinde saldırının arkasındaki ülkeyi açıkladı. Önemli üst düzey kaynaklardan edindiği bilgileri okurları ile paylaşan Acet, Ankara'nın saldırının arkasında Birleşik Arap Emirlikleri olduğu yönünde görüşü bulunduğunu aktardı.



Mehmet Acet yazısında, "Dün bu bilgiye sahip olabilecek üst düzey bir yetkiliye “Saldırıyı kimin yaptığı belli mi” diye sordum. Muhatabım, herhangi bir tereddüt emaresi göstermeden doğrudan Birleşik Arap Emirlikleri’ni işaret etti, ‘saldırıyı onlar yaptı’ dedi." ifadelerini kullandı.

Misilleme geliyor

Diğer yandan Acet, "Ankara Libya’daki saldırıdan Birleşik Arap Emirlikleri’ni sorumlu tutuyor" başlığını taşıyan yazısında, artık BEA'nın Türkiye'ye yönelik saldırıları karşısında sabır aşamasının geçildiğini ve olası misillemelerin konuşulduğunun altını çizdi.



Acet sözlerine şöyle devam etti;



"Ankara’da Birleşik Arap Emirlikleri’ne karşı epeydir ciddi anlamda bir öfke birikmiş durumda.

Yıllardır her türlü bel altı vuruşun arkasında duran, para gücüyle suni lobiler oluşturup kampanyalar yürüten, bunlar da yetmedi Gezi olaylarında, 15 Temmuz’da olduğu gibi hükümeti devirme amaçlı darbe girişimlerine doğrudan destek veren bir yönetimden söz ediyoruz.



Uzun süredir devam eden bu tutum karşısında Ankara sabırlı bir tutum sergileyegeldi. Ancak son zamanlarda bu sabrın artık sınırlarda dolaşmaya başladığı ve taşmak üzere olduğuna dair sinyaller artmaya başladı.



Cumartesi günü Vatiyye Hava Üssü’ne yapılan saldırı, böyle bir atmosferde yani Birleşik Arap Emirlikleri’ne artık tahammülün kalmadığı bir zeminde karşımıza çıktı.

Dolayısıyla bu saldırıya bir cevap verilmesini beklemek, akla ziyan bir durum olmayacaktır.



Nerede mi?



Bir bilgi yok, sorduğumuz, mesaj attığımız yetkili isimler ‘emojiler’ kullanarak cevaplar verip işin bu kısmını gizli tutuyorlar.

Ama nerede sorusuna “Yine Libya’da?” cevabı verilse şaşırmazdım."