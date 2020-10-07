Sabiha Gökçen'den uçaklar eylül ayında yüzde 98 zamanında havalandı

İSTANBUL (AA) - Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçaklar eylül ayında yüzde 98 zamanında kalktı.

Havalimanının terminal işletmesi İSG'den yapılan açıklamaya göre, eylül ayında Sabiha Gökçen'den toplam 6 bin 939 uçak kalkış yaptı.

Bu uçakların, yüzde 98'i zamanında havalandı. Söz konusu zamanında kalkış oranı uçuşların yeniden başladığı haziran ayında yüzde 96, temmuz ayında yüzde 97 ve ağustos ayında da yüzde 98 olarak gerçekleşmişti.

Nisan ve mayıs aylarında tamamen kapalı kalan Sabiha Gökçen'de yılın ilk 9 ayı için zamanında kalkış ortalaması ise yüzde 92 oldu.