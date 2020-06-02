Sabiha Gökçen’den ilk uçuş İzmir’e

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ilk iç hat uçuşu 90 yolcusu bulunan Pegasus Havayolları’na ait TC-CPJ tescilli B737 tipi uçakla ve PC4100 sefer sayısıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na gerçekleştirildi.

İlk uçuşa Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane de katıldı. Nane, yeni dönemin tüm sektöre hayırlı olmasını dileyerek, 1 Haziran’ın Türk havacılığında bir milat olacağını söyledi.

Heyecanlı olduklarını dile getiren Nane, “Sektörümüz için çok önemli bir gün bugün. Biliyorsunuz ki 28 Mart’tan sonra uçuş yapamamıştık. 1 Haziran Türk havacılığında bir milat olarak tarihe yazılacak. Çünkü başka bir dönem yok ki Türk Havacılığında savaş günleri dahil, krizler dahil uçuşlara böyle uzun bir ara verdiğimiz. Bugün ilk uçuşumuzu başlatıyoruz Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan. İlk uçuşumuz İzmir’e. Ben de İzmir’e gideceğim ve geri geleceğim. Bütün sektörümüze hayırlı uçuşlar diliyorum” ifadelerini kullandı.