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Gündem Sabiha Gökçen'deki kazanın raporu tamamlandı
Gündem

Sabiha Gökçen'deki kazanın raporu tamamlandı

Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ işletmesindeki Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi esnasında pistten çıkması ile sonuçlanan kazanın raporu hazırlandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 10:31:00 -
Sabiha Gökçen'deki kazanın raporu tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığınca hazırlanan "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu Duyurusu" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ocak 2020'de Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ işletmesindeki TC-CCK tescil işaretli, Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi esnasında pistten çıkması ile sonuçlanan hasarlı hava aracı meydana gelmişti.

Söz konusu olayla ilgili olarak, "Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere hazırlandı.

Konuyla ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar nihai raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığa başvurabilecek.

Polatlı'daki kazanın raporu da tamamlandı

Merkezin bir başka duyurusuna göre, 17 Kasım 2020 tarihinde, sahibi Sage Havacılık ve Teknoloji Anonim Şirketi ve işleticisi Maviyol Havacılık Turizm Sanayi ve Tic. AŞ olan, TC-USR tescil işaretli hava aracının, Ankara'nın Polatlı ilçesi, Orhan Ünsal Hava Parkı, RWY 12 pistine sert iniş yapması ile sonuçlanan hasarlı hava aracı kazası meydana gelmişti.

Kazaya ilişkin "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu", ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tamamlandı.

 

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Yorumlar

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ha pegasus atatürk rozetini bu yüzden takmaya basladi...
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