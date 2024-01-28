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Yerel Sabiha Gökçen-Riyad seferini yapan uçak acil iniş yaptı!
Yerel

Sabiha Gökçen-Riyad seferini yapan uçak acil iniş yaptı!

Yeniakit Publisher
2024-01-28 07:03:00 -
Sabiha Gökçen-Riyad seferini yapan uçak acil iniş yaptı!

Sabiha Gökçen-Riyad seferini yapan TC-690 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçak, kargo bölümünden gelen sesler üzerine Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçak havalimanında, polis ve ambulans ekipleri eşliğinde bekletiliyor.

Riyad seferini yapmak üzere Sabiha Gökçen havalimanından saat 21.15'te kalkış yapan Pegasus Havayollarına ait TC-RDG tescilli Airbus 321 tipi uçağın, kalkıştan bir süre sonra bazı yolcular kargo bölümünden bazı sesler duyulduğu iddia edildi. Uçak, Kıbrıs adası açıklarındayken, kargo bölümünden bir kişinin ‘yardım edin’ şeklinde bağırdığını belirten yolcuların ihbarı, personel tarafından uçuş kabinine iletildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Pilotun yaptığı görüşmeler sonucunda uçağın Antalya Havalimanına acil inişine karar verildi. Havalimanı pisti çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri konuşlandırıldı. Saat 23.45’te uçağın Havalimanına inişinden sonra kargo bölümünde inceleme başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sürdürülüyor

 


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