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Ekonomi Sabiha Gökçen Havalimanı’nın satılacağı iddialarına açıklama geldi
Ekonomi

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın satılacağı iddialarına açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2024-05-20 17:04:00 -
Sabiha Gökçen Havalimanı’nın satılacağı iddialarına açıklama geldi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın satılacağı iddia edilmişti. Kamuoyu açıklaması geldi. İşte haberin detayları…

İstanbul Pendik’te bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı’nın satılacağı iddia edilmişti. Sabiha Gökçen’in satılacağı haberlerine yönelik kamuoyu açıklaması geldi. İşte şirketten gelen kamuoyu açıklaması;

KAMUOYU DUYURUSU

Bazı medya kuruluşlarında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG)’nın “satıldığına” ilişkin yayınlanan haberlerle ilgili olarak açıklama yapma gereği doğmuştur. Khazanah Nasional Berhad (KNB) liderliğinde oluşturulan bir konsorsiyumun işletmecimiz Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB)’ın hissedarlığıyla ile ilgili yaptığı teklif, bazı basın organlarında “Sabiha Gökçen Havalimanı 4 milyar dolarlık dev bir anlaşmayla satılıyor” şeklinde haberleştirilip servis edilmiştir. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 

Haberin konusunu kamuoyunun doğru bilgilenmesi için kısaca özetlemek gerekirse;

Gateway Development Alliance (GDA) konsorsiyumu, %100 hissedarımız olan Malaysia Airports Holdings Berhad'ın (MAHB) satın alınması için bir teklif sunmuştur. Bu konsorsiyum, mevcutta MAHB grubunun ana hissedarı olan Khazanah Nasional Berhad (KNB) liderliğinde oluşturulan bir yatırımcı grubudur. GDA'nın teklifine göre, mevcutta MAHB'ın yaklaşık %40 hissesine sahip olan EPF ve Khazanah şirketleri, bu işlem sonrasında hisse oranını 70%’e çıkacak olup, geriye kalan  %30’luk MAHB hissesi ise  Abu Dhabi Yatırım Kurumu ve Global Infrastructure Partners (GIP) tarafından paylaşılacaktır.

Paylaştığımız detayda da görüleceği üzere; söz konusu teklif, MAHB’ın halka açık hisseleri ile ilgili olup İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda operasyonel veya yönetsel herhangi bir değişikliğe sebep olmayacak niteliktedir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya devam etmektedir.

 

Kamuoyuna ve ilgililere saygıyla duyurulur.

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