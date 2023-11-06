Sabiha Gökçen Havalimanı'nda teknik arıza
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda teknik arızaİstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen arıza nedeniyle check-in ve bag-dropp işlemleri yapılamıyor.
Geçtiğimiz günlerde teknik bir arıza nedeniyle uçuşların yapılamadığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün akşam saatlerinde yeniden arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle kontuarlardan yapılan check-in işlemleri yapılamıyor.
Arızayı gidermek için çalışma yapılıyor
Check-in işlemlerinin yapılamadığı havalimanında yolcular da mağdur oldu. Havalimanı yetkililerden yapılan açıklamada, self check-in kioks cihazları ve bag-drop'larda işlemlerin yapıldığı, diğer arızanın da çözülmesi için çalışmaların devam ettiği belirtiliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO