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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pırlanta operasyonu

Sabiha Gökçen'de Hindistan uyruklu bir kişinin valizinden 557,04 gram pırlanta ele geçirildi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 11:22
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pırlanta operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 14 Temmuz günü şüphe üzerine Hindistan uyruklu bir yolcuyu durdurdu. Şüphelinin üstünde birşey bulamayan polis ekipleri sırt çantasında yaptığı aramada poşet ve kap içerisinde 557,04 gram pırlanta ele geçirdi. 

İkinci operasyonda ise yine şüphe üzerine durdurulan B.E isimli birinin el çantasında 73 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen telefon ve pırlantalara el konulurken 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem başlatıldı.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 11:22
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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