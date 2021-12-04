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Gündem Sabiha Gökçen Havalimanında operasyon: Tam 3 milyon lira değerinde...
Gündem

Sabiha Gökçen Havalimanında operasyon: Tam 3 milyon lira değerinde...

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri tarafından Sabiha Gökçen Havalimanında yapılan operasyonda piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira değerinde olduğu öğrenilen çok sayıda eşya ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 16:11:00 - 2021-12-04 16:22:37

İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanında uyuşturucu ve kaçak ticari eşya yakalamaya yönelik operasyon düzenlendi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen ilk operasyonda, havalimanına gelen yolcu ve uçaklar analiz edildi.

Yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı

Riskli görülen ve İran’dan geldiği belirlenen iki şahsın, ekiplerce bagajları x -ray cihazı ve narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi. Yapılan aramada valizlerin astarlarına gizlenmiş halde 2 paket halinde 14 kilogram esrar ele geçirildi. Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı.

Başka bir operasyonda ise yine İran’dan gelen bir yolcunun valizinde, x - ray cihazı ile kontrol sırasında şüpheli derecede yoğunluğa rastlandı. Valizlerde yapılan aramada toplamda 2 bin ampül botoks malzemesi ve enjektör ele geçirildi.

Dört ayrı operasyon kapsamında havalimanı içerisindeki yolcuların valizlerinde yapılan aramalarda 2 bin paket sigara, bin 500 adet elektronik sigara, bir tarihi eser ve çok sayıda saat, cep telefonu ve giyim eşyası ele geçirildi.

Ele geçirilen eşyalar 3 milyon lira değerinde

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi.

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