Sabiha Gökçen Havalimanında korku dolu anlar! Askeri helikopterin pervanesi aydınlatma direğine çarptı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık apronundaki bir jandarma helikopteri park pozisyonuna geçmek isterken, pervanesi aydınlatma direğine çarptı. Kaza nedeniyle havalimanı trafiğinde herhangi bir aksaklık yaşanmadı.
Sabiha Gökçen Havalimanında park pozisyonuna geçmek isteyen bir jandarma helikopterinin pervanesi aydınlatma direğine çarptı.
Alınan ilk bilgilere göre, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık apronundaki bir jandarma helikopteri park pozisyonuna geçmek isterken, pervanesi aydınlatma direğine çarptı.
Olay nedeniyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle havalimanı trafiğinde herhangi bir aksaklık yaşanmadı.