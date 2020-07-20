  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen operasyonda 17 kilogram esrar bulundu

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 10:33:06 -
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen operasyonda 17 kilogram esrar bulundu

İSTANBUL (AA) - Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Temmuz’da iç hatlar gelen yolcuyu katında hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Bavulunda yapılan aramada, 17 kilogram esrar bulunan şüpheli S.Y. gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı