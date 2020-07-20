Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen operasyonda 17 kilogram esrar bulundu
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
İSTANBUL (AA) - Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Temmuz’da iç hatlar gelen yolcuyu katında hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Bavulunda yapılan aramada, 17 kilogram esrar bulunan şüpheli S.Y. gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.