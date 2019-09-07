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Sabiha Gökçen Havalimanı’na Stevie’den 5 ödül

Sabiha Gökçen Havalimanı, 16. Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde 5 ödüle birden layık görüldü.

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:02
Sabiha Gökçen Havalimanı’na Stevie’den 5 ödül

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG)16. Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde 5 ayrı kategoride toplam 5 ödüle birden layık görüldü.

İSG, bu yıl 4 bin başvurunun yapıldığı 16. Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde, “Hayvanlar ve Biz” isimli sosyal sorumluluk projesi ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde ve 2018 yılındaki iletişim çalışmalarıyla da “Yılın İletişimi” kategorisinde 2 ayrı altın ödülü kazanırken, “Yılın Ulaştırma Şirketi” kategorisinde Gümüş Stevie ödülünün sahibi oldu. İSG CEO’su Ersel Göral “Dünyada Yılın Ulaştırma Yöneticisi” kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

İSG Kurumsal İletişim Departmanı ise “Yılın İletişim Ekibi” kategorisinde Bronz Stevie almaya hak kazandı.

ISG Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, dünya genelinde 4 bini aşkın markanın başvuruda bulunduğu Stevie Ödülleri’nde İSG’nin 5 ayrı kategoride elde ettiği başarıyla büyük gurur duyduklarını belirtti. Soysal, “Dünyanın en saygın iş ödülleri arasında yer alan Stevie’de layık görüldüğümüz ödüller, daima daha iyisini yapmak için bizlere büyük motivasyon sağlıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:02
  1. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG)
  2. 16. Stevie Uluslararası İş Ödülleri
  3. Gümüş Stevie ödülü
  4. İSG CEO’su Ersel Göral
  5. ISG Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal

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