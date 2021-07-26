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Ekonomi

Sabiha Gökçen Havalimanı rekor kırdı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 24-25 Temmuz'da uçuş ve yolcu rekoru kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 22:04:00 -
Sabiha Gökçen Havalimanı rekor kırdı

Sabiha Gökçen'den 24 Temmuz Cumartesi günü 106 bin 463, 25 Temmuz Pazar ise 110 bin 420 yolcuya hizmet verildi.

En yüksek yolcu sayısına ulaşıldı

Hafta sonu toplamda 216 bin 883 yolcuyla, pandemi dönemi ve 2021 yılının en yüksek günlük yolcu istatistiğine ulaşıldı. Havalimanından uçuş sayısı olarak ise 24 Temmuz'da 667 sefer icra edilirken,25 Temmuz'da 690 sefer gerçekleştirildi.

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