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Sabiha Gökçen Havalimanı güzergahında yol bakım çalışmaları

İSG, TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu bağlantısında bulunan tüneldeki bakım çalışmaları sebebiyle yolcularını alternatif yolları tercih etmeleri konusunda uyardı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 13:03:08 -
Sabiha Gökçen Havalimanı güzergahında yol bakım çalışmaları

İSTANBUL (AA) - Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG, TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu bağlantısında bulunan tüneldeki bakım çalışmaları sebebiyle yolcularına alternatif yolları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı D-100 Karayolu'na bağlayan ve yolcuların havalimanına giderken sıklıkla kullandığı güzergahta bulunan tünel, güçlendirme ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Söz konusu çalışmalarla ilgili yolcularına sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirmelerde bulunan İSG, "Değerli misafirlerimiz, Tuzla - Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolu üzerinde yer alan tünel, bakım sebebi ile havalimanı yönünde trafiğe kapatılmıştır. Bu yolu kullanan yolcularımızın havalimanına ulaşım için alternatif yolları tercih etmelerini önemle rica ederiz." İfadelerine yer verdi.

Söz konusu çalışmanın yaklaşık bir ay devam etmesi bekleniyor.

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