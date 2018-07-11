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Sabiha Gökçen çift haneli büyüdü

Türkiye’nin en büyük 2’nci, Avrupa’nın ise 13’üncü havalimanı konumunda olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, ilk 6 ayda çift haneli büyüme rakamına ulaştı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:29
Sabiha Gökçen çift haneli büyüdü

Geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 14.4 milyon yolcunun geçiş yaptığı Sabiha Gökçen’den bu yılın aynı döneminde 16.2 milyon yolcu geçiş yaptı. Buna göre ilk 6 ayda yolcu artışı yüzde 12 oldu. Bu yılın ilk 6 ayında dış hat yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 13 artışla 5.2 milyon olurken, iç hat yolcu sayısı da yüzde 12 oranında artarak yaklaşık 11 milyona ulaştı. Aynı dönemde havalimanından iniş ve kalkış yapan uçak sayısı ise yüzde 7 oranında artarak, 106.631 oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG’nin CEO’su Ersel Göral, 2018 yılbaşından beri yolcu sayılarında elde ettikleri çift haneli büyümenin Haziran ayında da devam etmesinin kendileri için memnuniyet verici olduğunu söyledi. Göral, “Hedefimiz 2018 yılı sonunda da bu büyüme rakamını korumak” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:29
  1. Sabiha Gökçen Havalimanı
  2. büyüme

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