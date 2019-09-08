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Sabiha Gökçen, 8 ayda 23 milyonu geçti

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı, yılın 8 ayında 23 milyon 502 bin yolcu kullandı

08 Eylül 2019 Pazar 12:24
Sabiha Gökçen, 8 ayda 23 milyonu geçti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yılın 8 ayında 23 milyon 502 bin yolcuyu ağırladı.

İstanbul Sabiha Gökçen'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yılın 8 ayına ait yolcu ve uçak rakamları açıklandı.

Buna göre, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı, yılın 8 ayında 23 milyon 502 bin yolcu kullandı.

Dış hatları kullanan yolcu sayısı, geçen yılın ilk 8 ayına göre yüzde 20’lik artışla 9 milyon 156 bine ulaşırken, iç hatlarda yolcu sayısı 14 milyon 346 bin olarak gerçekleşti.

Yılın 8 ayında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 151 bin bin 865 uçak, iniş ve kalkış gerçekleştirdi. Bunların 88 bin 478'i iç hat uçuşlarında, 63 bin 387'si ise dış hat uçuşlarında iniş ve kalkış yaptı.


- Dış hatlar ağustosta yüzde 18 büyüdü


Öte yandan, 2019 yılının ocak ayından itibaren dış hatlarda yaşanan yükseliş ağustos ayında da devam etti. Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre dış hat yolcusu yüzde 18 artarak 1 milyon 442 bin olarak gerçekleşti.

İç hatlarda ise 1 milyon 980 bin kişi havalimanından geçiş yaptı. Böylece ağustos ayında toplam 3 milyon 422 bin yolcu uçuş yapmış oldu.

Aynı dönemde 21 bin 423 uçak, iniş ve kalkış gerçekleştirirken, bunların 12 bin 83'ü iç hat uçuşlarında, 9 bin 340 ise dış hat uçuşlarında seferlerini yaptı.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 12:24
  1. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
  2. yolcu

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