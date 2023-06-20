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Aktüel Sabancılara gizli ses kaydı şoku! Suç duyurusunda bulundular
Aktüel

Sabancılara gizli ses kaydı şoku! Suç duyurusunda bulundular

Yeniakit Publisher
2023-06-20 10:54:00 -
Sabancılara gizli ses kaydı şoku! Suç duyurusunda bulundular

Merhum Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı, aile bireylerinin sağlık durumlarıyla ilgili doktorlarla yaptığı bir toplantıda fark ettiği durum karşısında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sabancı ailesinin başına gelen olay akıllara Prenses Diana'nın psikoloğunu getirdi.

Merhum iş insanı Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı'nın bır toplantısında gizli kayıt skandalı patlak verdi. Olay 6 Aralık 2022'de meydana geldi. Mukaddes S., isimli hemşire Sabancılar'ın konutunda hemşire olarak çalışıyordu.

Olay günü Türkan Sabancı Sakıp Sabancı Müzesi olan Atlı Köşk'te aile bireylerinin sağlık durumlarına ilişkin bir toplantı düzenlendi. Toplantıya, kendi alanında uzman 4 doktor dışında bir de hemşire Mukaddes S., katıldı. Toplantı başlandığı sırada Türkan Sabancı, hemşirenin telefonuyla toplantıyı gizlice ses kaydına aldığını fark etti.

Toplantıya katılanlar hemşireye müdahale ederek kayıt yapmasını engelledi.

TUTANAK TUTTULAR

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre evde yaşanan skandal olay sonrası söz konusu durum toplantıya katılanlar tarafından tutanak altına alındı.

Tutanakta Mukaddes S.'nin toplantıda rıza dışı şahsi telefonu ile ses kaydı aldığı, kendisinin de kayıt yaptığını kabul ettiği belirtildi.
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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Türkan Sabancı hemşirenin işine son verirken, ailenin avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Şikâyet dilekçesinde şüphelinin kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçunu işlediğini bu nedenle cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Şikâyet üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

PRENSES DIANA OLAYI

Galler Prensesi Diana, Britanya Kraliyet Ailesi üyesiydi. Diana'nın psikologu, seansları gizlice kayıt altına aldı. Prenses Diana'nın evliliği ve ailesi hakkında kötü yorumlar yaptığı ifade edildi.

Prenses Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

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