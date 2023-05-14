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Medya Sabancılar safını belli etti! Kime oy verdiğini açık açık ilan etti
Medya

Sabancılar safını belli etti! Kime oy verdiğini açık açık ilan etti

Yeniakit Publisher
2023-05-14 18:50:00 - 2023-05-14 19:01:36
Sabancılar safını belli etti! Kime oy verdiğini açık açık ilan etti

Magazin dünyasındaki rezil yaşantısıyla adından söz ettiren Hakan Sabancı, seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi saat 17:00 itibariyle sona erdi. Sabahın erken saatlerinde oy kullanmaya giden ünlü isimler, sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor.

Magazin medyasında gayrimeşru yaşam tarzıyla adından söz ettiren Hakan Sabancı da sabah saatlerinde sandık başına gitti.

Dedesinin okulunda oy kullandı

Dedesi Hacı Sabancı'nın okulunda oy kullandığını belirten Hakan Sabancı, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğin açıkladı.

Instagram hesabından dedesiyle fotoğrafını paylaşarak oyunun rengini belli eden Sabancı, "Rahmetli dedemin okulunda Kemal Dede'ye oy vermek nasip oldu." ifadelerini kullandı.


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