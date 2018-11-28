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Sabancı’dan Engelsiz Yaşam Teknolojileri konferansı

Sabancı Vakfı, Teknolojinin insan hayatına etkisi arttıkça engellerin nasıl ortadan kalkabileceğinin örnekleriyle konuşulacağı “Engelsiz Yaşam Teknolojileri” başlıklı seminer düzenleyecek.

28 Kasım 2018 Çarşamba 09:41
Sabancı’dan Engelsiz Yaşam Teknolojileri konferansı

Sabancı Vakfı’nın sivil toplum, özel sektör ve kamu temsilcilerini uluslararası uzmanlarla buluşturan Filantropi Seminerleri, 11’inci yılında yaşam teknolojilerinin engelli bireylerin hayatlarına etkisini tartışmaya açacak. Teknolojinin insan hayatına etkisi arttıkça engellerin nasıl ortadan kalkabileceğinin örnekleriyle konuşulacağı “Engelsiz Yaşam Teknolojileri” başlıklı seminer, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ev sahipliğinde 4 Aralık Salı günü Sabancı Center’da düzenlenecek.

Konferansın ana konuşmacısı görme engelliler için etrafındaki dünyayı betimleyen; insanları, nesneleri ve metinleri anlatan yapay zekâ uygulamasının geliştiricisi Saqib Shaikh olacak. “Engelsiz Yaşam Teknolojileri” bu yıl engellilerin hayat kalitesini etkilemeyi amaçlayan inovasyonların tanıtılacağı etkinliğe de ev sahipliği yapacak.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 09:41
  1. Sabancı Vakfı
  2. Filantropi Seminerleri
  3. Engelsiz Yaşam Teknolojileri
  4. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı
  5. Sabancı Center

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