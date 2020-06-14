Sabancı’dan çalışanları için sosyal medya ağı
Sabancı Holding, ‘Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonu doğrultusunda önemli bir adım daha attı.
Holding, çalışanlarının birbirleriyle dijital ortamda daha fazla iletişim içinde olacakları sosyal ağ platformu Sabancı Social’ı kurdu. Mobil uygulama ya da web üzerinden erişilebilecek platform sayesinde Sabancı Topluluğu ve şirketleriyle ilgili konularda güncel haberlere ulaşılabilecek. Topluluğun farklı şirketlerindeki kariyer fırsatları yakından takip edilebilecek. Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur, Sabancı Social’ın dijitalleşen dünyanın gereksinimlerine uygun olarak tasarlandığını belirterek, etkin bir dijital buluşma platformu oluşturduklarını vurguladı.