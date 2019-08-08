Sabancı’dan 4.9 milyar TL konsolide kârı

Sabancı Holding’in konsolide satışları, ilk yarıda 2018’in aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 30 milyar 372 milyon TL oldu. Sabancı Holding konsolide faaliyet kârı ise ilk 6 ayda 4 milyar 903 milyon TL olarak gerçekleşti. Holdingin toplam varlıkları ilk yarı itibarıyla 394 milyar 190 milyon TL’ye ulaşırken, toplam konsolide ana ortaklığa ait öz kaynakları 30 milyar 523 milyon TL oldu. Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, “2019 yılının ilk yarısını paydaşlarımıza ve ülkemize değer katma önceliğimizle tamamladık. Risk yönetimine verdiğimiz önem ve nakit odaklı yaklaşımımızla öz kaynaklarımızı daha da güçlü hale getirdik” ifadelerini kullandı. Enerji iş kolunda satışlarını 2019’un ilk yarısında yüzde 25 büyüttüklerini belirten Cenk Alper, çimento iş kolunda, Bunol satın alması ile yurtdışı pazarlardaki konumlarını güçlendirirken, ihracata yönelik faaliyetlerini de sürdüreceklerini aktararak, sigorta sektöründe de, etkin fon yönetiminin kendilerini başarılı sonuçlara taşıdığını vurguladı.