0553 313 94 23

Sabancı’dan 4.9 milyar TL konsolide kârı

Sabancı Holding’in konsolide satışları, ilk yarıda 2018’in aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 30 milyar 372 milyon TL oldu. Sabancı Holding konsolide faaliyet kârı ise ilk 6 ayda 4 milyar 903 milyon TL olarak gerçekleşti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:14
Sabancı’dan 4.9 milyar TL konsolide kârı

Sabancı Holding’in konsolide satışları, ilk yarıda 2018’in aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 30 milyar 372 milyon TL oldu. Sabancı Holding konsolide faaliyet kârı ise ilk 6 ayda 4 milyar 903 milyon TL olarak gerçekleşti. Holdingin toplam varlıkları ilk yarı itibarıyla 394 milyar 190 milyon TL’ye ulaşırken, toplam konsolide ana ortaklığa ait öz kaynakları 30 milyar 523 milyon TL oldu. Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, “2019 yılının ilk yarısını paydaşlarımıza ve ülkemize değer katma önceliğimizle tamamladık. Risk yönetimine verdiğimiz önem ve nakit odaklı yaklaşımımızla öz kaynaklarımızı daha da güçlü hale getirdik” ifadelerini kullandı. Enerji iş kolunda satışlarını 2019’un ilk yarısında yüzde 25 büyüttüklerini belirten Cenk Alper, çimento iş kolunda, Bunol satın alması ile yurtdışı pazarlardaki konumlarını güçlendirirken, ihracata yönelik faaliyetlerini de sürdüreceklerini aktararak, sigorta sektöründe de, etkin fon yönetiminin kendilerini başarılı sonuçlara taşıdığını vurguladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:14
  1. Sabancı Holding
  2. Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper
  3. sigorta sektörü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır’da kurbanlık hareketliliği başladı
    1. Diyarbakır’da kurbanlık hareketliliği..
    2. Arafat’a geri sayım başladı!
    3. Sigorta Cini Adana’da da mağaza açtı
    4. Çınar kardeşler olimpiyat vizesi aldı
    5. “Üç Taş Bir Duvar, Dört Taş Bir Hane,..
    6. “Biz Atık Değiliz” sergisine yoğun ilgi
    7. Hıghway, bayramda 1,5 milyon kişiyi..
    8. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    9. Kilo vermek isteyenlere tavsiyeler |..
    10. Yabancı terimler bulunan tabelalara..
    11. Sağlık Bakanı Koca, AA Editör..
    12. Bakan Soylu, Tunuslu mevkidaşı ile..
    13. Kazanlı atıksu pompa istasyonundaki..
    14. Aydın Balıkçı Hali’nde yangın
    15. Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa..
    16. TİKA’dan Mozambik’te girişimcilik..
    17. Otomobil yol kenarında bekleyen araca..
    18. Sapıksuç örgütü Adnan Oktar'dan..
    19. Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı”..
    20. Kazada ölen gençlerin cenazeleri..
    21. Başkan Çetin: “35 günde tamamladığımız..
    22. Kan donduran ifadeler! 'Tutukluları..
    23. Ayvacık’ta 41 düzensiz göçmen yakalandı
    24. Dünyanın ilk 5G oteli açıldı
    25. Antalya'daki orman yangını
    26. Kurban Bayramında sağlıklı et tüketimi
    27. Prof. Dr. Fuat Sezgin dünyaya..
    28. Ankara YHT Garı CIP salonu hizmete..
    29. Büyükşehirden bir katlı kavşak daha
    30. Ali Koç'tan transfer açıklaması
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru