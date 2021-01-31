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Ekonomi Sabancı Vakfı’ndan uzaktan eğitime destek
Ekonomi

Sabancı Vakfı’ndan uzaktan eğitime destek

Sabancı Vakfı’nın kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını sağlama hedefiyle sürdürdüğü 2021 Hibe Programı başvuruları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 12:21:00 -
Sabancı Vakfı’ndan uzaktan eğitime destek

Sivil toplum kuruluşlarının “Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi”, “Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması” ve “Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi” alanlarındaki projelerinin destekleneceği Hibe Programı için online başvurular 10 Şubat 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

47 yıldır çalışıyor

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Vakıf olarak 47 yıldır toplumsal gelişme için çalışıyor ve bu hedefimizin gerçekleşmesi için sivil toplumun desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye’de sivil topluma 14 yıldır kesintisiz hibe desteği veren tek vakıf olarak Hibe Programlarımızı yürütüyor ve toplumsal gelişimin sadece kamunun değil, sivil toplumun da sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Desteklediğimiz tüm sivil toplum kuruluşları ile toplumsal ihtiyaçlara birlikte çözüm aramanın ve bunun sonucunda yüz binlerce bireyin hayatına dokunmanın önemi çok büyük. Sabancı Vakfı’nın yürüttüğü çalışmaları içerisinde ‘eğitim’ en öncelikli konuları arasında yer alıyor. Pandemi süresince toplumsal sorunlarla mücadele edilirken eğitim alanında da pek çok zorluklarla karşı karşıya kalındı. Bu süreçte tüm dünyada ilk kez deneyimlenen uzaktan eğitim sistemi, eğitimde sürekliliği sağlarken birçok sıkıntıyı da beraberinde getirdi. Bu nedenle bu yıl uzaktan eğitime erişim ve uzaktan eğitimin niteliğine yönelik projeleri de odak alanlarımıza dahil ettik” dedi.

300 bin TL destek

Bugüne kadar 14 yılda 173 projeye 28,5 milyon TL destek veren Sabancı Vakfı, 2021 yılında da başvuracak projelere 100 bin TL ile 300 bin TL arasında hibe desteği sağlayacak. Hibe Programı başvuruları ve başvuru kriterleri hakkında detaylı bilgiye www. sabancivakfi.org adresinden ulaşılabiliyor.

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