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Sabancı Vakfı’nda bayrak değişimi

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan’ın 7 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrıldı. Vakfın Genel Müdürlük görevine ise Nevgül Bilsel Safkan atandı.

07 Eylül 2018 Cuma 10:50
Sabancı Vakfı’nda bayrak değişimi

Sabancı Vakfı Genel Müdürlük görevine Nevgül Bilsel Safkan atandı. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan’ın 7 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılarak, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı olarak çalışmalarını sürdüreceği açıklandı. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gerek vakfımızın yeniden yapılandırılmasında gerekse sivil toplum alanında öncü uygulamaların hayata geçirilmesinde büyük katkıları olan Zerrin Koyunsağan’a teşekkür ediyorum. Bayrağı devralan Nevgül Bilsel Safkan’ın bu süreci geliştirerek devam ettireceğine inanıyorum ve hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 10:50
  1. Sabancı Vakfı Genel Müdürü
  2. Nevgül Bilsel Safkan

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