Sabancı Vakfı, 5 projeye 900 bin TL hibe verecek

Sabancı Vakfı’nın çağrısı üzerine başvuru yaparak bu yıl Hibe Programları kapsamında destek almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları belli oldu. “Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi”, “Çocuklar için Rengarenk Umutlar”, “Çok Geç Olmadan - İstanbul”, “Katılımcı ve Barışçıl Sınıflar” ve “Sınıfımda Yanımda Ol, Başarmama Destek Ol” projelerine 900 bin TL hibe desteği verecek. Sabancı Vakfı’nın son 11 yılda hibe desteği verdiği proje sayısı 144’e, hibe tutarı 18 milyon TL’ye ulaştı.