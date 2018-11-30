Sabancı Üniversitesi’nden Doğuş Otomotiv’e ödül

Doğuş Otomotiv, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, ‘Bağımsız Kadın Direktörler Projesi’ kapsamında ödüle layık görüldü. Yönetim kurulundaki yüzde 50 kadın üye oranıyla Doğuş Otomotiv, ‘Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Endeksi’nde kayıtlı tüm şirketler arasında en yüksek puanı alan şirket oldu ve “2018 Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu” ödülünü kazandı. Ödülü Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Denizmen aldı.

Yönetim kurulunda 3 üye

Doğuş Otomotiv’in üyesi olduğu Doğuş Grubu’nun Türkiye’de iş hayatında kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen “İş’te Eşitlik” çalışmalarına aktif olarak katıldığını söyleyen Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, mart ayında gerçekleştirilen Genel Kurulun ardından belirlenen yönetim kurulunun da bu yaklaşımla belirlendiğini söyledi.

Doğuş Otomotiv’in, hali hazırda, 6 üyenin bulunduğu yönetim kurulunda 3 kadın üye görev alıyor.