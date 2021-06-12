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Ekonomi Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Ekonomi

Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Öğretim Elemanı alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 13:41:00 -
Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacak.

Başvurular başvuru tarihinden önce kadro alımı yapacak olan ilgili fakülteye istenen belgeler ile birlikte e-posta veya posta yoluyla yapılacak. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular kabul edilmeyecek.)

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