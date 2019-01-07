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Sabancı Üniversitesi araştırmaları ödüllendiriyor

Sabancı Üniversitesi tarafından her yıl düzenlenen "Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü" kapsamında belirlenen temaya en değerli katkıyı yapan bir kişiye Jüri Özel Ödülü verilecek.

07 Ocak 2019 Pazartesi 12:21
Sabancı Üniversitesi araştırmaları ödüllendiriyor

Sabancı Üniversitesi tarafından her yıl düzenlenen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü’nün 2019 yılı konusu “Küresel Karmaşa ve Çok Taraflılığın Geleceği: Güvenlik, Ekonomi ve Demokrasi Kavramlarını Yeniden Düşünmek” olarak belirlendi. Ödüle son başvuru tarihi 15 Ocak 2019 olarak açıklandı. Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü kapsamında belirlenen temaya en değerli katkıyı yapan bir kişiye Jüri Özel Ödülü verilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 12:21
  1. Sabancı Üniversitesi
  2. Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü
  3. Küresel Karmaşa ve Çok Taraflılığın Geleceği: Güvenlik
  4. Ekonomi ve Demokrasi Kavramlarını Yeniden Düşünmek
  5. Jüri Özel Ödülü

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