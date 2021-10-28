Sabancı Topluluğu’ndan tarihi seferberlik

Topluluk, yarın 60 binden fazla çalışan ve paydaşıyla ‘Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’ni başlatacak. Cumhuriyet coşkusunu Adana’dan Türkiye’nin pek çok iline yayacak.



Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleşecek seferberlikte fidan dikiminden toprak canlandırmaya, çevre temizliğinden biyoçeşitliliği desteklemeye ve okul yenilemeye kadar pek çok çevre etkinliği düzenlenecek.



Seferberlik, Sabancı Topluluğu’nun faaliyet gösterdiği Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli ve Mersin olmak üzere toplam 10 ilde gerçekleştirilecek.



29 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında, 13 gün boyunca sahalarda olacak olan topluluk gönüllüleri Ulu önder Atatürk’ü çalışarak anacak.

Topraklara sahip çıkıyoruz

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Tüm çalışanlarımızla birlikte eş zamanlı olarak sahalardayız. Bu topraklara sahip çıkıyoruz. Hacı Ömer Sabancı’nın bundan 96 yıl önce söylediği gibi ‘Bu topraklardan kazandığımızı bu toprakların insanıyla paylaşmak’ en büyük ilkemiz, önceliğimiz” diye konuştu.

Anlamlı adım

“Bu sene Cumhuriyet’i kutlamak için elimize bayrağımızın yanı sıra kazma, kürek, kovan ve fidan da alıyoruz. Tüm Sabancı Gönüllüleri olarak 29 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında sahada olacağız” ifadelerini kullanan Alper, şunları kaydetti: “Seferberliğimizin Cumhuriyet’i kutlamanın ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını, emanetini yüceltmenin en iyi yolu olacağını düşündük. Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyet sadece bir yönetim şekli değildir. Cumhuriyet, çağdaşlaşma yolculuğundan şaşmamaktır. Cumhuriyet, bu toprakların kıymetini bilmektir. Bu memleketteki her bir ağaca, her bir damla suya sahip çıkmaktır. Varlığını bu topraklara borçlu olmaktır. 10 Kasım’da da seferberlik boyunca yaptığımız tüm gönüllü çalışmalarımızı Ata’mıza armağan ederek, O’nu tam da istediği gibi, çok çalışarak anacağız.”

İyiliği yaymak gerek

İyiliği yaymanın, gönüllü olmanın, Sabancı Topluluğu açısından önemine değinen Alper, sözlerini şöyle tamamladı: “Topluluk çalışanlarımızın, Sabancı gönüllülerimizin yüzlerinden bu seferberliği ne kadar sahiplendiklerini, anlamını ne kadar içselleştirdiklerini büyük bir mutlulukla görüyorum. Onlar iyiliği yaydıkça gücümüz, başarma azmimiz daha da artıyor. Bu topraklarla özdeşleşmiş, değerli ustamız Yaşar Kemal’in dediği gibi ‘İnsan dünyada yüreği kadar yer kaplar’ Sabancı gönüllülerimiz, bizlere bu sözün değerini her fırsatta hatırlatıyor.”