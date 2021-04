Sabancı Topluluğu sağlık çalışanlarının ailelerine destek verecek

Salgın sürecinde hem teknoloji hem de inovasyon gücünü seferber eden; toplam büyüklüğü 32.3 milyon lirayı bulan hibe ve bağış programlarıyla ülkesinin yanında duran Sabancı Topluluğu, şimdi de sağlık çalışanlarının aileleri için harekete geçti.

Başvurular devam ediyor

Topluluğun start verdiği ‘YarınBizim’ projesiyle sağlık çalışanlarının üniversite sınavına hazırlanan yakınlarına mentorluk yapılacak. Projeden sağlık çalışanlarının 11’inci ve 12’nci sınıflarda okuyan veya bu yıl yeniden üniversite sınavlarına hazırlanan çocukları ya da kardeşleri yararlanabilecek. Başvurular, 14 Nisan’a kadar www.yarinbizim.com adresinden yapılabilecek.

Çalışma iki ayaklı

‘YarınBizim’ çalışması, iki ayaklı olup ‘mentorluk’ ve ‘kariyer gelişim’ programlarından oluşuyor. Çalışmanın ilk ayağında öğrenciler, kendilerine uygun olan Sabancı Topluluğu’nda görevli mentorlarla eşleştirilecek. Farklı sektörlerden iş insanları ve fikir önderleri olan mentorlar, tecrübelerini online ortamda öğrencilerle paylaşacak. İkinci ayakta ise çevrim içi eğitimlerle gençlerin gelecek kariyerlerine destek olacak bilgi ve yetkinliklerle donatılmaları sağlanacak. Proje çerçevesinde Sabancı Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Staj Ofisi tarafından destek programları da uygulanacak. Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri ve mezunları tarafından bölüm ve meslek tanıtımları yapılacak.

Topluma fayda sağlayacağız

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, 90 yılı aşkın süredir Türkiye’nin toplumsal kalkınmasına önayak olan öncü ve örnek projeleri hayata geçirdiklerini belirtti. Alper, şunları kaydetti: “Daha iyi bir dünya ve gelecek için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirme taahhüdümüz doğrultusunda yaptığımız her işte gerek insana gerek topluma fayda sağlamayı hedefliyoruz. 2015’te hayata geçirdiğimiz Sabancı Gönüllüleri Programı’nda 6’ncı yılımıza girdik. Bu süreçte daha güçlü yarınlara giden yolun birlikten ve iyilikten geçtiğini gördük. Ortak öncelikleri belirlemek, yenilikçiliği ve katılımcılığı teşvik etmek, yaşadığımız sorunlara sürdürülebilir çözümler üretmek adına dayanışmanın önemine her zaman inandık.

İyilik için gönüllü

Yaşadığımız salgın, unuttuğumuz değerleri hatırlatırken nefes aldığımız her an için şükretmemizi ve hayatın devam etmesini sağlayanlara minnet duymamızı sağladı. Bu dönemde iyilik için gönüllü olmanın önemini yaşayarak gördük. Biz de Sabancı Topluluğu olarak salgının ilk gününden bu yana kendi yaşamlarını tehlikeye atma pahasına mücadelenin ön saflarında canla başla çalışan ve bu süreçte bazılarını ne yazık ki kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızın yarınları olan evlatlarının geleceği için harekete geçiyor ve ‘YarınBizim’ diyoruz.”

Etki güçlenecek

Gönüllülüğün gücünden ilham alan bir mentorluk paydaşlığı kurmayı hedeflediklerini dile getiren Alper, ‘Yarın Bizim’e fikir önderlerinin de destek verdiğini bildirdi. Bu desteğin etkiyi çok daha güçlendireceğini vurgulayan Alper, şu görüşleri paylaştı: “Bir yandan pandemi döneminde ebeveynlerinin taşıdığı yük diğer taraftan online eğitimin güçlükleri, üniversite sınavına hazırlanmaya çalışan gençlerin üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Özellikle projemize katılan gençlerin ebeveynlerinin bu dönemde tüm zaman ve emeklerini toplum sağlığı için harcadıklarını unutmuyoruz ve şimdi ‘Sıra bizde’ diyoruz.

Bin gence ulaşılacak

Onların çocuklarını üniversiteye, kariyerlerine ve geleceğe hazırlarken destek sağlamak, bizim için sosyal sorumluktan öte gönül borcudur. Sunacağımız rehberliğin gençlerimizin geleceğe dair çok daha bütüncül bir bakış açısı kazanmalarını, kendilerini daha iyi ve güvenli hissetmelerini mümkün kılacağına inanıyoruz.”

32.3 milyonluk bağış programı

Sabancı Topluluğu, pandemi döneminde çok sayıda örnek projeye imza atmıştı. KordSA ve Sabancı Üniversitesi iş birliğinde faaliyet gösteren Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nin (KTMM) altyapısı Sağlık Bakanlığı’nın kullanımına açılmıştı. 150 bin tanı kiti de Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmişti. İlave olarak Covid-19 aşı ve serumunun geliştirilmesi için Sağlık Bakanlığı’na yönelik bir hibe programı da salgının ilk günlerinde Sabancı Topluluğu tarafından devreye sokulmuştu. Yine Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen ve kullanıldığı yüzeylerde 3 aya kadar hijyen sağlayan 10 ton Antimic adlı yeni nesil dezenfektan bakanlığa bağışlanmıştı. Topluluğa ait hibe ve bağış programlarının büyüklüğü 32.3 milyon liraya dayanmıştı.