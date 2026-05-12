Kurtarılmayı böyle bekledi! Sel sularının ortasında kaldı
Samsun’un Havza ilçesinde kuvvetli sağanak sonrası taşan dere, cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Sele kapılan otomobilin üzerinde mahsur kalan vatandaş, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.
Samsun’un Havza ilçesinde akşam saatlerinde bastıran kuvvetli sağanak, Hacı Osman Deresi’nin taşmasıyla ilçe merkezinde sele dönüştü.
Onlarca araç sel sularına kapıldı
Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, onlarca araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Sel sırasında bir otomobilin üzerinde mahsur kalan gencin soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Bir süre kurtarılmayı bekleyen vatandaşın, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi.
