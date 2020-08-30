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Aktüel Sabancı Öğretmenevi'nin bacasında çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Sabancı Öğretmenevi'nin bacasında çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-30 10:29:03 -
Sabancı Öğretmenevi'nin bacasında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Beykoz'daki Sabancı Öğretmenevi'nin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadoluhisarı'nda bulunan Sabancı Öğretmenevi'nin baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, öğretmenevinde bulunanlar tahliye edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederek söndürdü.

Yaralanan veya can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


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