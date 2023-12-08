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Ekonomi Sabancı, kadrosuna kattı: ABD'li firmaya yatırım! Sıfır emisyonlu araçlar düşünülüyor, dönemi başladı!
Ekonomi

Sabancı, kadrosuna kattı: ABD'li firmaya yatırım! Sıfır emisyonlu araçlar düşünülüyor, dönemi başladı!

Yeniakit Publisher
2023-12-08 19:35:00 - 2023-12-08 19:38:26
Sabancı, kadrosuna kattı: ABD'li firmaya yatırım! Sıfır emisyonlu araçlar düşünülüyor, dönemi başladı!

Sabancı firması kurumsal girişim sermayesi fonu için Sabancı Ventures aracı oldu: ABD merkezli Fernhay Solutions firmasına yatırım yaptı. Öte yandan sıfır emisyon projesi kapsamında dizel araçlar artık elektrikli otomobile çevrilebilmesi için adımlar peş peş atılıyor!

Sabancı Holding, kurumsal girişim sermayesi fonu Sabancı Ventures aracılığıyla, ABD merkezli Fernhay Solutions şirketine yatırım yaptı. Bu yatırım ile Sabancı Ventures’ın doğrudan yatırım yaptığı şirket sayısı 11’e, yurt dışı merkezli portföy şirketi sayısı ise 6’ya ulaştı.

Sabancı Topluluğu şirketlerinden Temsa’nın da üretim partneri olduğu Fernhay Solutions, mikromobilite ve “son kilometre teslimat” çözümleri geliştiricisi olarak faaliyet gösteriyor.

Şirketin elektrikli kargo araçları, şehir merkezlerinin trafik sıkışıklığı, emisyon sorunları ve güvenlik zorluklarına çözüm sunuyor. Fernhay'ın UPS ile birlikte geliştirdiği e-Cargo bisikleti ve eWalker'ı, üç kıtada, dokuz ülkede ve 20 şehirde kullanılıyor.

Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün, sanayi iş kolunun dönüşümünde, ileri malzeme ve mobilitenin öncelikli odak alanları olarak ortaya çıktığını belirtti. Eyigün, “Brisa şirketimiz, bu doğrultuda geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği Arvento satın alımıyla, lastik odaklı bir mobilite şirketine dönüşüm için çok önemli bir adım attı. Diğer bir sanayi grubu şirketimiz Temsa ise bir yandan sıfır emisyonlu araçlar konusundaki yetkinliğini günden güne artırırken bir yandan da akıllı mobilite alanında attığı adımlarla otomotiv odaklı bir teknoloji şirketine dönüşümünü güçlendirmeyi sürdürüyor. Sabancı Ventures aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz Fernhay Solutions yatırımımız da bu mobilite yolculuğunun önemli bir unsuru olacak” ifadelerini kullandı.

Fernhay Solutions Başkanı Bill Wachtel ise şunları söyledi: Stratejik işbirliğimizi devam ettirmek bizleri birbirimize daha da yakınlaştıracak ve önümüzdeki dönemde Fernhay Solutions’ın Türkiye pazarına girmesinin de önünü açacaktır.
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