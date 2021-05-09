Sabancı ilk çeyrekte net kârını yüzde 47 arttırdı

Pandeminin zorlu koşullarına rağmen güçlü performansını devam ettiren Sabancı Holding, yılın ilk 3 ayında konsolide net satışlarını yüzde 23 arttırarak 16 milyar 814 milyon TL’ye çıkardı. Holding, konsolide net kârını ise yüzde 47 arttırarak bir milyar 752 milyon TL’ye yükseltti.

Fark oluşturdu

Pandeminin ekonomik aktivite üzerindeki olumsuz etkisini devam ettirdiği ilk üç aylık dönemde güçlü finansal performanslarını sürdürdüklerini belirten CEO Cenk Alper, şunları söyledi: “Değişen kur ve faiz ortamından sınırlı şekilde etkilenerek finansal dayanıklılığımızı bir kez daha gösterdik. Bu dönemde nakit oluşturmaya devam ederek bilançomuzu güçlendirdik. Dünyada ve ülkemizde pandemi, ekonominin tüm unsurlarını derinden etkilerken topluluk şirketlerimiz belirsizliklerle mücadele noktasında çok başarılı bir sınav verdiler. Etkin maliyet ve talep yönetimi sayesinde faaliyet gösterdikleri pazarlardaki dönüşümleri iyi bir şekilde analiz ettiler. Güçlü tedarikçi ilişkileri ve çevik stok yönetimi yaklaşımlarıyla hem satış hem de kârlılık tarafında fark oluşturdular. Maliyetlerin tüm dünyada artış eğiliminde olduğu bu zorlu dönemde şirketlerimizin gösterdiği yüksek başarı, son dönemde dijitalleşme ve müşteri deneyimi gibi alanlara yaptığımız yatırımların da ne kadar doğru olduğunun bir göstergesi.” İlk çeyrekte banka dışı kombine gelirlerinin yüzde 28 büyüdüğünün altını çizen Alper, şöyle devam etti: “Tüm iş kollarımız satışlarını arttırdı. Özellikle çimento ve sanayi şirketlerimiz güçlenen yurt iç ve yurt dışı talebi en iyi şekilde karşılayarak çok güçlü sonuçlar elde etti. İlk 3 ayda çimento iş kolumuz yüzde 57, sanayi iş kolumuz ise yüzde 36 büyüdü. Aynı dönemde perakende ve sigorta şirketlerimiz de yüzde 26 seviyelerinde büyüme kaydederek topluluğumuzun güçlü finansal performansına destek oldular. Enerjisa Üretim, uzaktan santralleri işletebildiği ve yönettiği tesis Senkron’u devreye aldı. Başkalarına ait santral operasyonlarına da destek vermeye iki hidroelektrik santralle başladı.”

“Sürdürülebilirlik notu iyi

Sabancı Holding’in son yıllarda dijitalleşmeye çok büyük yatırım yaptığını ifade eden Alper, şöyle konuştu: “Bunun meyvelerini salgın sürcinde topladık. Geçmiş dönemde hayata geçirdiğimiz bu yatırımlar sayesinde pandeminin tüm olumsuz koşullarına rağmen ilk günden itibaren hemen hemen bütün operasyonlarımızı kesintisiz şekilde uzaktan yönetmeyi başardık. Bu da bize mevcut iş süreçlerimizi sürdürürken aynı zamanda geleceği düşünme ve tasarlama fırsatı sundu. Bu yaklaşımla topluluk vaadimizi ‘Sürdürülebilir bir yaşam için öncü girişimlerle Türkiye’yle dünyayı birleştiririz’ şeklinde yeniden ele aldık. Bu vaade bizi ulaştıracak 2021- 2025 yol haritamızı da geçtiğimiz yıl içinde tamamladık. Öncü ve örnek olma misyonumuz doğrultusunda topluluk vaadimiz ile gelecek stratejimizin temelinde yer alan sürdürülebilirlik konusunu en üst seviyede sahipleniyoruz.”

Kritik atama

Sabancı Holding, Finans Grup Başkanlığı’na yeni bir atama yapıldı. 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Finans Grup Başkanlığı (CFO) görevine N. Orhun Köstem’in getirilmesine karar verildi. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, yeni görevi dolayısıyla Köstem’i tebrik etti. Alper, “N. Orhun Köstem’in sahip olduğu kuvvetli deneyimin topluğumuza büyük güç katacağına inanıyorum. Bu vesileyse kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.