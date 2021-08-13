Sabancı Holding'den 6 ayda 3.5 milyar TL kâr

Paylaşılan bilgiye göre, salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini devam ettirdiği birinci yarı yılda, teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarıyla büyümeye devam eden Sabancı Holding, söz konusu dönemde konsolide net satışlarını yüzde 30 artırarak 35 milyar 601 milyon TL seviyesine yükseltti. Aynı dönemde bilançosunu güçlendirmeye devam eden Holding’in konsolide net kârı ise 3 milyar 464 milyon TL oldu.

Pandemiye rağmen büyüdü

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, son dönemde Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınlarından dolayı duydukları üzüntüyü paylaşarak, Sabancı Topluluğu’nun bu zorlu dönemde de tüm imkanlarıyla ülkesinin yanında durduğunun altını çizdi. Holdingin ilk yarı performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alper, şunları kaydetti: “2020 yılının başından bu yana dünya ekonomisinde derin izler bırakan Kovid-19 pandemisinin etkilerini bu dönemde de yaşamaya devam ettik. Pandeminin yarattığı tüm olumsuz koşullara rağmen büyümeye, yatırımcılarımıza ve tüm paydaşlarımıza değer yaratmayı sürdürüyoruz. Açıkladığımız bu sonuçlar, bugüne kadar hayata geçirdiğimiz dijital dönüşüm ve teknoloji yatırımlarının ne kadar önemli olduğunun da bir göstergesi.

2021-2025 stratejimiz

Topluluk şirketlerimizin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda belirsizlikler karşısında ortaya koyduğu esnek ve çevik yönetimi, güçlü tedarikçi ilişkileri, kaliteden ödün vermeyen kesintisiz hizmet anlayışı bu başarılı finansal performansın en önemli göstergesi. Bu kapsayıcı yaklaşım sayesinde bir yandan ana işlerimizi koruyup büyütürken, bir yandan da uygulamaya koyduğumuz 2021-2025 stratejimiz kapsamında Toplululuğumuzun geleceğini şekillendiriyor, dünyada yeni normalin oyun kurucu şirketleri arasında yerimizi alıyoruz.”