Sabancı Holding, yatırımlarını ikiye katlayacak

BriSA, KordSA ve EnerjiSA gibi dev firmaları bünyesinde barındıran Sabancı Holding, 2021 finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre holding, geçen yıl kombine satışlarını yüzde 46 artışla 152 milyar TL’ye, yıllık konsolide net kârını da 12 milyar TL’ye yükseltti.

Oyun kurucu olacak

CEO Cenk Alper, yeni normalin oyun kurucularından biri olmaya odaklandıklarına işaret ederek, “Bu yüzden de gelecek 5 yıllık dönemde yolumuza geçtiğimiz 5 yıla oranla, neredeyse iki kat yatırım planlayarak devam ediyoruz. Tüm bu yatırımlarımızda sürdürülebilirliği pusula kabul ederken, teknolojinin gücüyle şirketlerimizin dünyadaki konumlarını da güçlendireceğiz. ‘Yeni ekonomi’ adını verdiğimiz enerji, iklim ve dijital teknolojilerinde küresel ölçekte ses getirecek proje ile uygulamaların öncülüğünü yapacağız” ifadelerini kullandı.

Kârlılık kalitesi arttı

Salgının tüm zorlu koşullarına rağmen sağlam ve sürekli güçlenen finansal performanslarını 2021’de de devam ettirmeyi başardıklarını aktaran Alper, şöyle devam etti:

“Gittikçe yükselen kârlılık kalitemiz ve banka dışı öz kaynak kârlılığımızla nakit pozisyonumuzu, temettü ödemelerimizi arttırırken; net finansal borçluluk oranlarımızı son 5 yılda önemli ölçüde azalttık. Tüm bu gelişmeler gerek holdingimizin gerekse şirketlerimizin bilanço yönetimindeki finansal mükemmeliyet yaklaşımlarını en net biçimde ortaya koyuyor. Bu yaklaşım, sahip olduğumuz portföyü her türlü krize ve olağanüstü gelişmelere karşı korurken; bizi en sıkıntılı zamanlarda bile gelecek fırsatlara bakabilir hale getiriyor. Başta çalışanlarımız olmak üzere bu başarılı sonuçlar için tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Ticari başarılar elde edildi

Pandeminin ilk aylarında yeniden ele aldıkları Topluluk Vaadi’nin 2021 yılındaki faaliyetlerine yön verdiğini vurgulayan Alper, “Şirketlerimiz, sürdürülebilirlik ve teknolojiyi odaklarına alarak kendi alanlarında fark oluşturmaya devam ettiler. Enerji firmalarımız önemli adımlar attılar. Yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırdılar. TemSA da elektrikli otobüslerle Avrupa’da ticari başarılara imza attı. KordSA ise üçüncü defa Türkiye’nin en iyi Ar-Ge Merkezi seçildi” dedi.

Ara hedefler belirleniyor

Sabancı olarak 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarında ‘net sıfır’ seviyesine ulaşmayı amaçladıklarını da dile getiren Alper, “Şirketlerimiz 1.5 derece senaryosuna uyum sağlamak için şimdiden ara hedeflerini belirlemeye başladı. Kısa süre önce BriSA, bilime dayalı hedef girişiminden onay alarak Türkiye’de ve kendi sektörü için dünyada bir ilke imza attı. KordSA, CDP Su Programı Değerlemesi’nde Global A Listesi’nde yer aldı. ÇimSA, CDP kapsamında Türkiye’de sektöründe en yüksek su skorunu elde eden şirket oldu” şeklinde konuştu.