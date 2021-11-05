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Aktüel Sabancı Holding gönüllüleri Büyükada'yı temizledi
Aktüel

Sabancı Holding gönüllüleri Büyükada'yı temizledi

Sabancı Holding'in iştiraklerinde çalışan gönüllülerin katılımıyla başlattığı Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında, 400 gönüllü Büyükada'da çevre temizliği gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 10:54:00 -
Sabancı Holding gönüllüleri Büyükada'yı temizledi

Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, holding, iştiraklerindeki gönüllülerin katılımıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. kuruluş yıl dönümünde "Sabancı Cumhuriyet Seferberliği" başlattı. Holding, 10 Kasım'da sona erecek seferberlik kapsamında okul yenileme, biyoçeşitliliğe destek, fidan dikimi, toprak canlandırma ve çevre temizliği başlıkları altında 11 şehirde birçok etkinlik düzenliyor. Bu çerçevede ÇEVKO Vakfı iş birliğiyle Büyükada'da Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu, Sabancı Gönüllüleri, CarrefourSA çalışanları ile Agesa, Aksigorta, Çimsa, Enerjisa, SabancıDx, Sabancı Üniversitesi, Sabancı Vakfı ve Teknosa'dan gönüllülerin yer aldığı 400 kişinin katılımıyla çevre temizliği gerçekleştirildi.

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