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Gündem Şaban Enver’i çılgına çevirdi! ‘Sabah sabah kan tepeme çıktı’
Gündem

Şaban Enver’i çılgına çevirdi! ‘Sabah sabah kan tepeme çıktı’

Solcu Enver Aysever ile BizimTv Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç birbirine girdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 11:59:00 - 2022-08-09 12:10:10
Şaban Enver’i çılgına çevirdi! ‘Sabah sabah kan tepeme çıktı’

BizimTv Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, solcu, İslam karşıtı Enver Aysever’in “Deniz Baykal yıllarca Alevilerin üzerinde tepinerek genel başkan oldu” sözlerini eleştirdi.

Sevinç, yaptığı paylaşımda Aysever’e “Deniz Baykal kadar senin başına taş düşsün Enver Aysever emi. Baykal artık yok meydan senin. Söv sövebildiğin kadar Enver. Bir gün Mansur’a öbür gün İmamoğlu’na sonra bir daha Baykal’a ve İnce’ye. Meydan senin Enver, kurtar memleketi!” ifadelerini kullandı.

Şaban Sevinç’in Twitter hesabından yaptığı paylaşımın ekran görüntüsünü alarak Instagram hesabından paylaşan Enver Aysever de paylaşımına “Sabah sabah kan tepeme çıktı! Sussam ayrı dert, konuşsam ayrı. Ben radikal tahammülsüzüm. Yayına giderken düşünüyorum ne yapayım diye. Sahiden çok sinirlendim” notunu düştü.

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Yorumlar

Bu Adam Değil

Enver denen alçağın haber değeri olmaz.

Okur

İkiside bizim için değerleri yok ki zaten. Biz bunları gazeteci olarak görmüyoruz. Bunları izlemiyoruz. Kimin adamı oldukları belli değil. Ne milletin yanındalar ne devletin.
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