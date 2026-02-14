Şaban ayı son pazartesi orucu önemi ve faziletleri nelerdir?

Üç ayların ikinci ayı olan Şaban, İslam dünyasında manevi hazırlık dönemi olarak kabul ediliyor. Ramazan ayına yaklaşılırken ibadetlerini artırmak isteyen pek çok kişi, bu ayda tutulan nafile oruçların önemini ve faziletlerini merak ediyor. Özellikle Şaban ayının son pazartesi günü tutulacak olan orucun faziletleri merak ediliyor…

Şaban ayının son pazartesi orucu nedir?

Şaban ayının son pazartesi günü tutulan orucun faziletine dair rivayetler bulunmaktadır.

"Her kim Şaban’ın son pazartesini oruçlu geçirirse kendisi için günahları bağışlanır."(Gunye 1/187)

Burada son pazartesi gününden maksadın, Şaban ayının son günü olmadığı özellikle belirtilir. Çünkü Ramazan’ı karşılamak niyetiyle Ramazan’a bir veya iki gün kala oruç tutulması men edilmiştir. (Gunye 1/187)

Şaban ayının önemi ve fazileti

İslam âleminde önemli bir yeri olan Şaban ayı, Peygamber Efendimiz tarafından da faziletine işaret edilen aylardan biri olarak kabul edilir. Hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmuştur:

“Ayların en sevgilisi, Ramazana kavuşturan Şâban ayıdır”

“Şâban ayına, şâban denmesi, onda Ramazan için büyük hayırların teş'üb etmesi (dağılması); Ramazan ayına ramazan denmesi, bu ayda günahların yanması sebebiyledir.”

Son pazartesi orucuna nasıl niyet edilir?

Şaban ayının son pazartesi günü tutulacak oruç için niyet ederken kalpten niyet etmek yeterli kabul edilir. Niyet ederken şu şekilde ifade edilebilir: "Niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya"