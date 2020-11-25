Sabahları tüketilen portakal suyu bakın nelere iyi geliyor

Turunçgiller ailesinden olan portakal, bağışıklığı güçlendiren en sağlıklı besinlerin başında gelir. Özellikle kış aylarında yaşanan üst solunum yolu hastalıklarına karşı birebirdir. Portakal, yüksek miktarda B ve C vitaminleri barındırır. Peki portakalın faydaları nelerdir? Portakal suyu nelere iyi gelir?

Sabahları tüketilen portakal suyu nelere iyi gelir?

Uzmanlar, özellikle sabah kahvaltısında portakal suyu tüketilmesini tavsiye eder. Kahvaltıda tüketilen bir bardak portakal suyu, yorguluk ve stres gibi rahatsızlıkların yaşanmamasını sağlar. Aynı zamanda içerdiği folik asit ile birlikte beyin sağlığına da iyi gelir. Yapılan birçok araştırma, portakal suyunun kanser hastalıklarına karşı koruyucu olduğunu göstermiştir.

İşte portakalın inanılmaz faydaları

- Yüksek C vitamini içerdiğinden bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudu birçok hastalığa karşı korur.

- Vücudu tüm toksinlerden arındırır.

- Hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Ayrıca tümör oluşumunu da engelleyerek kanser riskini en aza indirir.

- Bağırsaklardaki floransları dengeler.

- Böbreklerde taş ve kum oluşmasını önler. Oluşan taş ve kumların da dökülmesini sağlar.

- Eklemlerde oluşan iltihapları temizler. Eklem ve kemik ağrılarını en aza indirir.

- Sindirim sistemine iyi gelir. Metabolizmayı düzenler.

- Yüksek lif oranıyla birlikte uzun süreli tokluk hissi vererek kilo vermeye yardımcı olur.

- Mide hastalıklarına birebirdir.

- Öksürük, astım, bronşit ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı da faydalıdır.