Hazreti Peygamberimiz (s.a.v) “Dua ibadetin özüdür.” buyurmuştur. Duanın İslam dinindeki yeri oldukça önemlidir. Bu sebeple her Müslüman dua ibadetini sık sık yapması gerekir. Güne başlarken, gün ortasında ve gün sonunda adet haline getirmesi uygun görülen bazı dualar vardır. Peki sabahları hangi dualar okunur? Sabah okunacak dualar hangileridir?

Sabah akşam 7 defa “Allahümme ecirnî minennâr” diyen Cehennemden kurtulur.) [Ebu Davud]

(Sabah akşam, 3 defa, “Bismillahillezî lâ yedurru ma’asmihî şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüvessemî’ul alîm” okuyan, büyücü ve zâlimden emin olur.) [İbni Mâce]

(Sabah 3 defa, “Eûzü billahis-semî’il alîmi mineşşeytânirracîm” diyerek Haşr sûresinin son üç âyetini okuyana, 70 bin melek, akşama kadar dua eder. O gün ölürse şehit olur. Akşam okursa yine aynı şeylere kavuşur.) [Tirmizî]

(Sabah namazından sonra 11 İhlas okuyana, Cennette bir köşk verilir.) [Harâitî]

(Bir kimse, sabah akşam yüz defa “Sübhânallahi ve bihamdihi” derse, o gün ve o gece, hiç kimse onun kadar sevab kazanamaz.) [Deylemi]