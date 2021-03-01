  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Sabahları hangi dualar okunur? Sabah okunacak dualar
İSLAM

Sabahları hangi dualar okunur? Sabah okunacak dualar

Dua, en faziletli ibadetler arasında yer alır. Bir Müslümanın, günün her bölümünde Rabbine dua etmesi önemlidir. Bu konuda pek çok ayet ve hadis vardır. Peki güne başlarken nasıl dua edilir? Sabahları hangi dualar okunur? Sabah okunacak dualar hangileridir? İşte sabah duaları…

Yeniakit Publisher
2021-03-01 08:37:00 -
Sabahları hangi dualar okunur? Sabah okunacak dualar

Hazreti Peygamberimiz (s.a.v) “Dua ibadetin özüdür.” buyurmuştur. Duanın İslam dinindeki yeri oldukça önemlidir. Bu sebeple her Müslüman dua ibadetini sık sık yapması gerekir. Güne başlarken, gün ortasında ve gün sonunda adet haline getirmesi uygun görülen bazı dualar vardır. Peki sabahları hangi dualar okunur? Sabah okunacak dualar hangileridir?

Sabah akşam 7 defa “Allahümme ecirnî minennâr” diyen Cehennemden kurtulur.) [Ebu Davud] 

(Sabah akşam, 3 defa, “Bismillahillezî lâ yedurru ma’asmihî şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüvessemî’ul alîm” okuyan, büyücü ve zâlimden emin olur.) [İbni Mâce]

(Sabah 3 defa, “Eûzü billahis-semî’il alîmi mineşşeytânirracîm” diyerek Haşr sûresinin son üç âyetini okuyana, 70 bin melek, akşama kadar dua eder. O gün ölürse şehit olur. Akşam okursa yine aynı şeylere kavuşur.) [Tirmizî]

(Sabah namazından sonra 11 İhlas okuyana, Cennette bir köşk verilir.) [Harâitî]

(Bir kimse, sabah akşam yüz defa “Sübhânallahi ve bihamdihi” derse, o gün ve o gece, hiç kimse onun kadar sevab kazanamaz.) [Deylemi]

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'deki sır istifanın gizemi çözüldü
Gündem

CHP'deki sır istifanın gizemi çözüldü

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar hakkında yaptığı açıklamada istifa nedenini bi..
CHP Milletvekili, partisinden istifa etti
Gündem

CHP Milletvekili, partisinden istifa etti

CHP Milletvekili Teoman Sancar, sosyal medya hesabından açıklama yaparak partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İsim vermedi ama sözleri adrese ulaştı! Ali Yalçın, merhum Erbakan'ı kullananlara gözlerinin içine baka baka seslendi
Siyaset

İsim vermedi ama sözleri adrese ulaştı! Ali Yalçın, merhum Erbakan'ı kullananlara gözlerinin içine baka baka seslendi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, aralarında HDP'nin de olduğu 9 farklı partinin katılımı ile Saadet Partisi tarafından organize edilen me..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay