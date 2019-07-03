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Sabahattin Zaim Üniversitesi taban puanları 2019 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Vakıf üniversitesi taban puanları 2019. Üniversite 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. Sabahattin Zaim Üniversitesi taban puanları 2019 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas tercih robotu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:35
Sabahattin Zaim Üniversitesi taban puanları 2019 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Üniversite 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. Sabahattin Zaim Üniversitesi taban puanları 2019 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas tercih roboto.

2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. İstanbul Teknik Üniversitesinde okumak isteyen öğrenciler İTÜ Üniversitesi taban puanlarını ve İstanbul Teknik Üniversitesi başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi taban puanları

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Arapça Öğretmenliği taban puanları

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği taban  taban puanlarıpuanları

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlı taban puanları

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 İndirimli) taban puanları

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli)  taban puanları

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği taban puanları

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi taban puanları

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi taban puanları

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikoloji taban puanları

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  taban puanları

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyoloji  taban puanları

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Tarih taban puanları

İslami İlimler Fakültesi taban puanları

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler taban puanları

ÖSYM üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız (Tercih başvuruları-Üniversite taban puanları)

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:35
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