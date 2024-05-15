Sabah yazarı Hilal Kaplan’dan, başıboş sokak köpekleri ile ilgili dikkat çeken çıkış

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, başıboş sokak köpeklerine ilişkin kaleme aldığı yazısında, ABD, İngiltere ve Almanya'dan örnekler vererek, "Eşrefi mahlukat olan insanın canı, herhangi bir başka canlıyla tartıya çıkartılamaz... Sahipsiz köpeklere aşı ve bakım, sahiplenme için bekleme süresi ve sonuç yoksa uyutmak... Bu gerçeği geciktirmek hem popülasyonu hızla artan köpeklere hem de hayatı tehlikede olan insanlara haksızlık olacak" ifadelerini kullandı.

Adana'da köpeklerin saldırısı sonucu ölen Şerife Arısan'ı ve benzer olaylarda yaşamını yitiren isimleri hatırlatan Kaplan, "Artık insanlara, hayvancılık için beslenen büyük ya da küçükbaşlara, kümes hayvanlarına saldıran sokak köpekleri var. Sokakların köpekler tarafından istila edilmesinin tek olumsuz etkisi yaşanan bu saldırılar da değil. Özellikle hastane, market, çocuk parkları gibi bölgelerdeki hijyen sıkıntıları, kist hidatik gibi hastalıkların da artmasına neden oldu. Ve bu sorun tüm Türkiye'ye yayılmış durumda" diye yazdı.

"Ulusal güvenlik sorunu hâline gelen bu durumdan kurtulmak için atılacak adımlara bir an önce karar verip uygulamaya geçmek gerekiyor" çağrısında bulunan Kaplan, İngiltere, ABD ve Almanya'dan örnekler verdiği yazısında şunları kaydetti:

"İngiltere'de, sokaklardaki köpekler toplanıp bakımevlerinde tedavisi ve bakımı yapıldıktan sonra sahiplenilmesi için bir hafta bekleniliyor. Sahiplenilmeyen köpekler de uyutuluyor. Bu süre bir aya kadar da uzatılabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletlerinde veya Almanya'da da benzeri uygulamaların söz konusu olduğunu görebilirsiniz. Fakat bu uygulamada da Türkiye'de milyonları geçen köpeklere sahip çıkacak barınakların ne kadar sürede yapılacağı, toplanma işleminin ne kadar sürede gerçekleşeceği sorunları ortada duruyor.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Çözüm içinse şu ön kabulü çekinmeden söylemek zorundayız: Eşrefi mahlukat olan insanın canı, herhangi bir başka canlıyla tartıya çıkartılamaz" yorumunda bulunan Kaplan, "Ne var ki başıboş köpek sorununun nasıl çözüleceği sorusu hep aynı noktaya geliyor. Sahipsizköpeklere aşı ve bakım, sahiplenme içinbekleme süresi ve sonuç yoksa uyutmak... Bu gerçeği geciktirmek hem popülasyonu hızla artan köpeklere hem de hayatı tehlikede olan insanlara haksızlık olacak" değerlendirmesini paylaştı.