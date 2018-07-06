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Sabah uyandığınızda ağzınızda koku varsa bu yöntemleri deneyin

Sabah oluşan ağız kokusunun nedenleri nelerdir? Sabah oluşan ağız kokusu nasıl geçer?

06 Temmuz 2018 Cuma 16:09
Sabah uyandığınızda ağzınızda koku varsa bu yöntemleri deneyin

SABAH OLUŞAN AĞIZ KOKUSUNUN SEBEPLERİ

Diş eti rahatsızlıkları sabahları oluşan ağız kokusuna yol açabilir. Bu durumda dişçinizle görüşmeniz ve özel olarak diş eti muayenesi istemeniz en doğrusu olacaktır.

Ağızda oluşan diş taşları, diş plakları ve bakteri üremesi sabahları oluşan ağız kokusunun bir diğer faktörü olabilir.

Mide kaynaklı problemler de vücutta ağız kokusu olarak ortaya çıkabilir.

Şeker hastalığı rahatsızlığı, pankreasın fonksiyonunu kaybetmesi, böbrek sorunları, aşırı kilo ve karaciğer sorunları da sabahları ağız kokusuna sebep olabilir.

Çok fazla baharatlı veya soğanlı yiyecek de sabahları ağız kokusuna yol açabilir.

SABAH OLUŞAN AĞIZ KOKUSU NASIL GEÇER?

Her gece yatmadan önce mutlaka dişlerinizi en az 2 dakika süreyle fırçalamanız gerekir.

Her sabah kalkınca kahvaltıdan önce veya kahvaltıdan sonra muhakkak dişlerinizi fırçalamanız gerekir. Ayrıca sabah bol su içmek de ağız kokusuna iyi gelecektir.

Diş ipi kullanımı ağızda oluşacak bakteri sayısını azaltacağı için ağız kokusuna da iyi gelecektir.,

Piyasada satılan ağız gargaraları da ağız kokusu için alınabilecek önlemlerden birisidir. Ancak kullanılan ağız gargarasının kaliteli olması ve ağız içine zarar vermemesi gerekir. Aksi takdirde istenilenin tam aksine sonuçlar ortaya çıkabilir.

Diş hekiminizle görüşüp diş plağı temizlemesine ihtiyacınız olup olmadığını görüşmelisiniz. Diş plağı temizliği de kokuyu gidermeye yardımcı olabilir

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 16:09
  1. ağız kokusu
  2. ağız sağlığı

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